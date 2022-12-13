Летом в Пулково будут работать 170 единиц спецтехники.

Аэропорт Пулково с 26 марта переходит на весенне-летнюю навигацию. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Петербурга.

Специалистам предстоит проверить состояние покрытий взлетно-посадочных полос, перронов, мест стоянок воздушных судов, инженерных систем, аэродромной техники и объектов инфраструктуры. Их в короткие сроки приведут в порядок.

Летом в Пулково будут работать 170 единиц спецтехники. Система оценки состояния аэропорта представляет автоматизированный процесс. Так, за порядком в Пулково следят вакуумно-подметальные машины, машины для скоростной очистки аэродромных покрытий, машины для замера коэффициента сцепления.

Кроме того, сотрудники аэропорта пройдут обучение и аттестацию. Образовательный процесс осуществляется в онлайн-формате.

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Фото: Piter.tv