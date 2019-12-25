В Пулково задержали самолетного курильщика из Уфы

Мужчина закрылся в туалете и выкурил сигарету.

Транспортные полицейские Петербурга задержали в Пулково курильщика, не дотерпевшего до приземления. Как рассказали в пресс-службе ведомства, 26-летний житель Башкортостана закрылся в туалете и выкурил сигарету, хотя на борту воздушного судна это делать запрещено.

Отмечается, что проступок не повлиял на безопасность полета. В Петербурге самолет из Уфы ждали предупрежденные полицейские, нарушитель стал фигурантом административного дела. Мужчине придется заплатить штраф в полторы тысячи рублей.

Ранее мы писали, что участницу "Пацанок" оштрафовали за удар полицейского в пах в "Пулково".

Фото: Piter.TV