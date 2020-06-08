Участницу "Пацанок" оштрафовали за удар полицейского в пах в "Пулково"

Девушка заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Анна Михеева, обвиняемая по статьям 318 и 319 УК РФ (применение насилия и оскорбление в отношении представителя власти), заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов.

По данным суда, поздним вечером 18 ноября 2019 года Михеева в состоянии алкогольного опьянения нарушала общественный порядок и материлась в аэропорту "Пулково". Сотрудники полиции попросили девушку пройти в служебное помещение, чтобы составить протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), но встретили активное сопротивление. Михеева оскорбляла двоих полицейских, одного из них пнула ногой в паховую область.

Адвокат девушки заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Все, кроме пострадавшего, не возражали. Сама Михеева раскаялась в своих поступках.

Напомним, что агрессивная рэперша пойдет под суд за нападение на полицейского в Пулково.

Видео: "Невские Новости"