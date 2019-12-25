Агрессивная рэперша пойдет под суд за нападение на полицейского в Пулково

Экс-участница шоу "Пацанки" и рэперша Анна Михеева, известная под псевдонимом Hofmannita, пойдет под суд за устроенный в Пулково дебош. Дело примет Московский районный суд для рассмотрения по существу, информирует следственный отдел на транспорте СЗСУТ.
Расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти завершилось. Еще в прошлом ноябре 24-летняя нетрезвая Михеева пнула полицейского, который пытался доставить буйную пассажирку в дежурную часть. Кроме того, Hofmannita нецензурно бранилась на стража порядка в присутствии других людей.
Ранее мы подробно рассказывали, кто такая Hofmannita.
Фото: Instagram/ lhofmannita
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Хотя бы провести пять -десять процессов на такими нахалами с демонстрацией на федеральных каналах, чтобы народ увидел и опнял, что надо быть человеком, а не ....
Просто скотина,кто родил и воспитал,на кол!