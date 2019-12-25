Агрессивная рэперша пойдет под суд за нападение на полицейского в Пулково

Расследование дела о насилии и оскорблении в отношении представителя власти уже завершилось.

Экс-участница шоу "Пацанки" и рэперша Анна Михеева, известная под псевдонимом Hofmannita, пойдет под суд за устроенный в Пулково дебош. Дело примет Московский районный суд для рассмотрения по существу, информирует следственный отдел на транспорте СЗСУТ.

Расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти завершилось. Еще в прошлом ноябре 24-летняя нетрезвая Михеева пнула полицейского, который пытался доставить буйную пассажирку в дежурную часть. Кроме того, Hofmannita нецензурно бранилась на стража порядка в присутствии других людей.

Ранее мы подробно рассказывали, кто такая Hofmannita.

Фото: Instagram/ lhofmannita