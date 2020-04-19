Перевозившую шоколад с каннабисом россиянку задержали в Пулково

Россиянка попыталась провезти через аэропорт Пулково шоколад с коноплей, который она приобрела в Турции. Как стало известно Piter.TV, таможенные службы не позволили ей пройти с этим продуктом.
Женщина вернулась домой из Турции и выбрала для прохождения контроля "зеленый коридор", где сотрудники таможни провели досмотр её багажа. В сумке был найден шоколад с обозначением содержания наркотических веществ.
Плитка была отправлена на экспертизу, которая подтвердила наличие в ней психотропного вещества. По данному факту начата проверка.
Ранее мы сообщили о том, что предполагаемый убийца собственной матери на улице Веденеева задержан в Петербурге.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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