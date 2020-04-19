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Перевозившую шоколад с каннабисом россиянку задержали в Пулково
Сегодня, 8:14
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Перевозившую шоколад с каннабисом россиянку задержали в Пулково

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По данному факту начата проверка.

Россиянка попыталась провезти через аэропорт Пулково шоколад с коноплей, который она приобрела в Турции. Как стало известно Piter.TV, таможенные службы не позволили ей пройти с этим продуктом.

Женщина вернулась домой из Турции и выбрала для прохождения контроля "зеленый коридор", где сотрудники таможни провели досмотр её багажа. В сумке был найден шоколад с обозначением содержания наркотических веществ.

Плитка была отправлена на экспертизу, которая подтвердила наличие в ней психотропного вещества. По данному факту начата проверка.

Ранее мы сообщили о том, что предполагаемый убийца собственной матери на улице Веденеева задержан в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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