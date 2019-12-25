В Пулково задержали прилетевшие из Намибии охотничьи трофеи неизвестного происхождения

Из-за неурядиц с ветеринарными документами черепа животных на время останутся в грузовом терминале аэропорта.

В пятницу, 13 марта, инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти проверили в Пулково необычный груз, сообщили в пресс-службе ведомства. Из африканской Намибии в Северную столицу прибыли ящики с охотничьими трофеями – черепом неустановленного животного с рогами.

При изучении документов сотрудники заметили, что в ветеринарных сертификатах нет информации о ведомстве Африки и об учреждении, выдавшем документы на транспортировку черепов. Также оказалась пустой графа, в которой указывалась информация о происхождении трофеев.

На грузополучателя завели административное дело. Черепа будут ждать дальнейших путешествий в грузовом терминале аэропорта, пока инспекторы не получат правильно оформленных ветеринарных сертификатов.

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Фото: пресс-служба Россельхознадзора