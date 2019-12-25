В Ленобласть не пустили шесть тонн кормовых добавок для лошадей

Крупный груз следовал из Ирландии.

На пункте пропуска "Ивангород" российско-эстонской границы специалисты Россельхознадзора по Петербургу и области задержали крупный груз кормовых добавок для лошадей. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Почти шесть тонн добавок следовали в петербургскую и гатчинскую фирмы из ирландского Ньюбриджа, однако в Северной столице груз не ждали. Проверка выявила, что разрешение Россельхознадзора на ввоз кормов для лошадей отсутствует, поэтому всю партию поручили отправить обратно.

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Фото: pixabay; пресс-служба Россельхознадзора