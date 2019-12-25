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В Петербурге сожгут 1,4 тысяч заражённых хризантем и гвоздик
Сегодня, 11:14
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге сожгут 1,4 тысяч заражённых хризантем и гвоздик

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Цветы привезли в Петербург из Нидерландов и Колумбии.

В среду, 11 марта, стало известно о том, что в Петербурге сожгут 1,4 тысяч заражённых хризантем и гвоздик. Об этом ообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Известно, что цветы привезли в Петербург из Нидерландов и Колумбии через Латвию. В 1,4 тысяч хризантем и гвоздик нашли опасного карантинного вредителя, а именно западного цветочного трипса.

 В итоге надзорное ведомство приняло решение утилизировать эту партию.

Ранее мы сообщали о том, что под Петербургом нашли поляну краснокнижных грибов.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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