Петербуржцу также удалось заснять процесс спороношения.

В среду, 11 марта, стало известно о том, что под Петербургом нашли поляну краснокнижных грибов. Об этом петербургские грибники сообщили в соцсетях.

Известно, что гриб Sarcosoma globosum включен в Красную книгу Ленинградской области и находится под охраной.

"При фотосессии ни одна Саркосома не пострадала. Очень важно для науки и ценно не потерять данный вид. Просим вас относиться к нему с уважением и оберегать", —сообщают горожане.

По словам грибников, во время фотосессии один из грибов нагрелся от фонарика и начался процесс спороношения.

Ранее мы сообщали о том, что на Финском заливе в объектив фотографа попали лебеди-шипуны.

Фото:Грибы и Грибники СПб/вк