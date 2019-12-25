В среду, 11 марта, стало известно о том, что под Петербургом нашли поляну краснокнижных грибов. Об этом петербургские грибники сообщили в соцсетях.
Известно, что гриб Sarcosoma globosum включен в Красную книгу Ленинградской области и находится под охраной.
"При фотосессии ни одна Саркосома не пострадала. Очень важно для науки и ценно не потерять данный вид. Просим вас относиться к нему с уважением и оберегать",
—сообщают горожане.
По словам грибников, во время фотосессии один из грибов нагрелся от фонарика и начался процесс спороношения.
Ранее мы сообщали о том, что на Финском заливе в объектив фотографа попали лебеди-шипуны.
Фото:Грибы и Грибники СПб/вк
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