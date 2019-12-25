В Пулково задержали очередную нарушительницу за курение в самолете

Санкция за такое нарушение - штраф до 1,5 тыс. рублей.

После посадки в аэропорту Пулково жительницу Магнитогорска доставили в дежурную часть полиции. Дело в том, что женщина курила в самолете. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сообщение в транспортную полицию поступило от представителя службы авиабезопасности. Самолет следовал из Челябинска в Петербург. Полицейские установили, что 27-летняя пассажирка закурила в туалетной кабине во время полета.

В отношении ее составили административный протокол. Максимальный штраф может составить 1,5 тыс. рублей.

Сегодня стало известно о том, что авиакомпания "Россия" откроет ежедневные рейсы в Анталью из Петербурга.

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