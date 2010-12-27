В Пулково задержали ложную доносчицу в федеральном розыске

В понедельник, 9 декабря, в аэропорту "Пулково" задержали находившуюся в федеральном розыске женщину, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. 27-летнюю уроженку Забайкальского края выявили в очереди на рейс из Петербурга в Ростов-на-Дону.
Как выяснилось, женщина в течение года скрывалась после заведомо ложного доноса, и на протяжении этого времени ее разыскивали службы. Информация о задержанной передана инициаторам розыска.
Тем временем, в Дагестане задержали подозреваемого в финансировании терроризма.
Фото: Piter.TV
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