В Пулково задержали мейн-куна, прилетевшего из ЮАР

Кошку, прибывшую в аэропорт "Пулково" не хотели пропускать. Ветеринарный сертификат на животное не соответствовал требованиям. Об этом 27-го июня сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.
Мейн-куна проверили в пограничном ветеринарном контрольном пункте пропуска грузового терминала. Инспекторы обнаружили, что содержание ветеринарного сертификата не соответствует Единым ветеринарным требованиям при ввозе на территорию Евразийского экономического союза пушных зверей, кроликов, собак и кошек.
Однако владелец животного все объяснил и предоставил необходимую информацию. После этого коту разрешили дальнейшие перемещения. Россельхознадзор составил протоколы об административном правонарушении.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный ищет место для нового зоопарка.
Фото: пресс-служба Россельхознадзора
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