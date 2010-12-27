В Пулково задержали мейн-куна, прилетевшего из ЮАР

У кота были не в порядке документы.

Кошку, прибывшую в аэропорт "Пулково" не хотели пропускать. Ветеринарный сертификат на животное не соответствовал требованиям. Об этом 27-го июня сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области.

Мейн-куна проверили в пограничном ветеринарном контрольном пункте пропуска грузового терминала. Инспекторы обнаружили, что содержание ветеринарного сертификата не соответствует Единым ветеринарным требованиям при ввозе на территорию Евразийского экономического союза пушных зверей, кроликов, собак и кошек.

Однако владелец животного все объяснил и предоставил необходимую информацию. После этого коту разрешили дальнейшие перемещения. Россельхознадзор составил протоколы об административном правонарушении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный ищет место для нового зоопарка.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора