В "Пулково" задержали граждан, находящихся в федеральном розыске

Информация о мужчинах передана инициаторам розыска.

Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково задержали несколько человек, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщает УТ МВД России по СЗФО.

Так 36-летний гражданин, уроженец ближнего зарубежья в течение четырех месяцев находился в федеральном розыске за незаконную рубку леса на территории Псковской области.Также в прошедшие выходные был задержан 56-летний мужчина, которого разыскивали с апреля за преступление по статье "Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения".

Информация о мужчинах передана инициаторам розыска.

Ранее в Петербурге неизвестная заложила "бомбу" в бар Большой Морской улице.

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