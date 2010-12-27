В Петербурге неизвестная заложила "бомбу" в бар Большой Морской улице

Сотрудники полиции не обнаружили никаких взрывчатых веществ.

Полиция Санкт-Петербурга начала розыск женщины, сообщившей о бомбе одном из баров города. Об этом сообщает "78.ру".

Как стало известно, вечером 24 августа в правоохранительные органы поступил звонок от неизвестной, заявившей о заложенной бомбе в Rock Star Cafe на Большой Морской улице. Сотрудники полиции проверили помещение и близлежащую территорию и не обнаружили никаких взрывчатых веществ. Эвакуировать персонал и посетителей не стали.

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