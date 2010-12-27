На жительницу Всеволожского района напал эксгибиционист

Женщине удалось отбиться бутылкой с водой.

В полицию Петербурга обратилась 44-летняя женщина Всеволожского района, столкнувшаяся с неприемлемым поведением эксгибициониста. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По словам потерпевшей, инцидент произошел 23 августа, когда она шла по тропинке между СНТ-4 и поселком имени Морозова. Идти дальше ей помешал мужчина, который схватил ее и предложил посмотреть на его половые органы. Женщине удалось ударить его бутылкой с водой, и преступник отступил.

Заявительница отметила, что ранее уже видела извращенца в том же месте. И даже указала ему дорого в ближайший поселок.

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