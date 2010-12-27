Американку задержали в Пулково за провоз наркотиков

Женщина признала свою вину.

У гражданки США в Пулково нашли наркотики массой 19,05 граммов. Московский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении нарушительницы, сообщила объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Женщину обвиняют в сбыте и хранении наркотиков, у нее нашла запрещенное вещество при досмотре вещей в петербургском аэропорту. По версии следствия, гражданка могла приобрести каннабис на территории США, а затем хранила его при себе для личного пользования.

Стоит отметить, что у женщины был патент на употребление марихуаны в рамках медицинской программы, однако он не распространяет своей действие на территории РФ. Задержанная признала свою вину, на данный момент уголовное дело пока не принято к производству.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что житель Петербурга принес в СИЗО кроссовки с наркотиками.

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