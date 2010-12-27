Житель Петербурга принес в СИЗО кроссовки с наркотиками

В спортивной обуви обнаружили два свертка по 9 и 15 грамм.

Житель Петербурга пытался передать своему знакомому в СИЗО №6 наркотики, которые были спрятаны в кроссовки. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по городу и Ленобласти.

При досмотре вещей специалисты обнаружили два свертка по 9 и 15 грамм. Оба были спрятаны в подошве спортивной обуви.

Экспертиза показала, что в свертках находились наркотики, в частности гашиш и амфетамин. В настоящий момент злоумышленник задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что химик из Петербурга в промышленных масштабах варил наркотики в Ропше.

Фото: пресс-служба УФСИН России по городу и Ленобласти