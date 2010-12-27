Петербургский химик промышленными масштабами варил наркотики в Ропше

Полиция обнаружили в ангаре на Красносельском шоссе 40 канистр с мефедроном.

Во вторник, 20 августа, в Ропше обнаружили подпольную нарколабораторию. Полиция выяснила, что в ангаре на Красносельском шоссе, 46 промышленными масштабами производят мефедрон. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Для конспирации ангар арендовали рядом с химическим производством по изготовлению красок. Внутри нашли 40 канистр с наркотической смесью: в 800 литрах было 500 граммов мефедрона. Также в помещении находилась полноценная лаборатория с химическими реактивами, стеклянной посудой, вакуумными насосами, электронными весами, электросушилкой и бумажными фильтрами. Помимо этого, следователи изъяли с места преступления ноутбук.

По подозрению в покушении на изготовление и хранение наркотиков задержали 30-летнего химика из Невского района. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что двое преступников похитили директора петербургской строительной фирмы, чтобы заполучить бизнес.

Фото: Pixabay