Двое преступников похитили директора петербургской строительной фирмы, чтобы заполучить бизнес

Злоумышленники держали предпринимателя в течение суток.

В Петербурге задержали двух злоумышленников, которые похитили директора строительной фирмы и заставили его переоформить бизнес. По предварительным данным, ими оказались двое жителей села Кочубеевское Ставропольского края: 28-летний русский и 34-летний чеченец. Об этом в четверг, 22 августа, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Злоумышленники напали на 26-летнего бизнесмена 29 июля 2019 года. Мужчина был у дома №30 на Комендантском проспекте, когда его силой запихнули в "Ford Focus" и пристегнули наручниками к двери. Преступники отвезли потерпевшего в квартиру на улице Солдата Корзуна и в течение суток заставляли передать им управление фирмой. Бизнесмена отпустили только после подписания необходимых бумаг.

Установлено, что компанию переоформили на задержанного чеченца. А в квартире русского злоумышленника на набережной реки Смоленки нашли документы похищенного бизнесмена и травматический пистолет кавказца.

Теперь подозреваемые могут ответить по статьям за похищение человека и вымогательство. Соответствующие уголовные дела возбудили 15 августа.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге погиб человек во время пожара на теплоходе "Петр Чайковский".

Фото: Pixabay