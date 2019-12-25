В Пулково за день раскрыли кражи телефона и скейтборда

В обоих случаях кражами промышляли пенсионерки.

В течение дня в Пулково раскрыли сразу две кражи личных вещей пассажиров. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции Петербурга, в обоих случаях злоумышленники воспользовались невнимательностью жертв.

Первой лишилась вещи петербурженка, собиравшаяся лететь в Краснодар: женщина оставила у выхода на посадку скейтборд ее дочери, поскольку перевозить спортинвентарь в самолете сотрудники аэропорта отказались. Однако на месте скейтборд не нашли – как выяснилось, вещь быстро прибрала к рукам 61-летняя жительница Ленобласти. Сотрудница клининговой компании сочла скейтборд бесхозным

В тот же день к полицейским обратился житель Ленобласти, потерявший телефон. По словам пострадавшего, гаджет исчез в пункте предварительного досмотра на первом этаже пассажирского терминала. Стражи порядка быстро установили, что к краже причастна неработающая пенсионерка из Токсово, ранее судимая за убийство. Женщина тоже находилась на пункте досмотра и улучила момент, когда за телефоном в лотке для одежды никто не смотрел. Отвлекшийся хозяин гаджета позволил злоумышленнице похитить вещь и скрыться.

В отношении обоих воровок возбудили уголовные дела, каждой может грозить до пяти лет лишения свободы. Похищенные вещи изъяли и вернут владельцам.

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