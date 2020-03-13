В Пулково всех пассажиров из Парижа проверили на коронавирус

В Пулково в четверг, 12 марта, из Парижа прибыл рейс авиакомпании "Россия". По прибытии все пассажиры были проверены на коронавирус. Об этом сообщил 78.ru.
Перед посадкой всем пассажирам раздали анкеты, где спрашивалось о месте проживания в РФ, также нужно было указать пол, наличие таких симптомов, как кашель, озноб и температура.
После приземления в самолет пришли специалисты в защитных костюмах, которые измерили всем температуру и только после этого разрешили пройти на паспортный контроль.
Об обнаружении инфекции на борту информация не поступала.
Коронавирус может привести к закрытию 20% туркомпаний в России.
Фото: Piter.TV
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