Самолеты из Петербурга не полетят в Москву, Сочи, Сургут, Новосибирск и другие города.

В четверг, 17 апреля, стало известно о том, что в Пулково вновь отменили десятки рейсов. Соответствующая информация появилась в разделе "онлайн-табло" на официальном сайте воздушной гавани.

Согласно онлай-табло в Пулково отменили 17 рейсов. Так, самолеты не полетят из Северной столицы в Москву, Сочи, Сургут, Новосибирск и другие российские города.

Рейсы отменили такие авиакомпании, как "Аэрофлот", "Северный ветер", S7, SAS, Smartavia и другие.

Ранее мы сообщали о том, что рабочая неделя в Петербурге завершится дождем и мокрым снегом.

Фото:pixabay