Рабочая неделя в Петербурге завершится дождем и мокрым снегом

Температура воздуха в городе на Неве поднимется до плюс 5-7 градусов.

В пятницу, 17 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в этот день влияние на погоду в городе окажет тыловая часть циклонического вихря, центр которого находится над Архангельской областью. Сегодня в Петербурге пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха составит плюс 5-7 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление вырастет до 749 мм рт. ст., что является ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в пятницу ожидается снег и заморозки.

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