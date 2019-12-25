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Рабочая неделя в Петербурге завершится дождем и мокрым снегом
Сегодня, 9:45
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Alena_Zinovieva

Рабочая неделя в Петербурге завершится дождем и мокрым снегом

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Температура воздуха в городе на Неве поднимется до плюс 5-7 градусов.

В пятницу, 17 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в этот день влияние на погоду в городе окажет тыловая часть циклонического вихря, центр которого находится над Архангельской областью. Сегодня в Петербурге пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха составит плюс 5-7 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление вырастет до 749 мм рт. ст., что является ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в пятницу ожидается снег и заморозки.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода в спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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