В Ленобласти в пятницу ожидается снег и заморозки

Снег днем пройдет почти во всех районах.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленобласти в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Ночью местами, а днем почти во всех районах региона пройдет снег с дождем. Порывы ветра могут достигать 8-13 м/с. Ночью столбик термометра может опуститься до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +2..+7 градусов.

Местами может образоваться гололед, атмосферное давление будет ниже нормы.

За прошедшую зиму в Петербурге использовали 13 тысяч тонн соли.

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