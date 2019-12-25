В Ленобласти в пятницу ожидается снег и заморозки

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленобласти в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.
Ночью местами, а днем почти во всех районах региона пройдет снег с дождем. Порывы ветра могут достигать 8-13 м/с. Ночью столбик термометра может опуститься до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +2..+7 градусов.
Местами может образоваться гололед, атмосферное давление будет ниже нормы.
За прошедшую зиму в Петербурге использовали 13 тысяч тонн соли.
Фото: Pixabay
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