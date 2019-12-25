В субботу в Пулково отменили более 20 рейсов

Среди отмененных также есть заграничные направления.

В субботу, 26 февраля, в Пулково отменили более 20 рейсов. Об этом свидетельствует данные онлайн-табло аэропорта.

Среди отмененных в основном южные направления страны: Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Элиста, Симферополь, Воронеж. Также есть заграничные города, в числе которых Кишинев, Прага и Варшава.

Напомним, что с 24 февраля Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Это связано с осложнением обстановки на Украине и началом военной операции там. По решению Росавиации временно прекращена работа 12 аэропортов на юге страны. А именно – в Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, а также в Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. Все желающие могут добраться до нужных городов на поезде или автобусе.

Фото: pexels.com