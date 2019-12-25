В Пулково таксист украл чемодан у пассажирки

В четверг, 6 февраля, петербурженка обратилась в транспортную полицию с просьбой помочь найти ее чемодан с личными вещами, сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.
Как выяснилось, по прилете в Петербург после отпуска женщина получила свой багаж и проследовала к такси. Петербурженка села в машину, но оставила чемодан на привокзальной площади, а пропажу обнаружила только дома. Полиция выяснила, куда пропал багаж: 32-летний таксист присвоил находку себе, найденный внутри чемодана ноутбук мужчина оставил себе, а детские игрушки и вещи планировал подарить.
Украденное изъято, на таксиста заведено уголовное дело о краже. Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.
Ранее застрявшего в Пулково иностранца пустили через границу.
Фото: pixabay
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