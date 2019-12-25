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В Пулково таксист украл чемодан у пассажирки
Сегодня, 16:58
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himif

В Пулково таксист украл чемодан у пассажирки

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Ноутбук, найденный в вещах, он решил оставить себе, а детские игрушки – подарить.

В четверг, 6 февраля, петербурженка обратилась в транспортную полицию с просьбой помочь найти ее чемодан с личными вещами, сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Как выяснилось, по прилете в Петербург после отпуска женщина получила свой багаж и проследовала к такси. Петербурженка села в машину, но оставила чемодан на привокзальной площади, а пропажу обнаружила только дома. Полиция выяснила, куда пропал багаж: 32-летний таксист присвоил находку себе, найденный внутри чемодана ноутбук мужчина оставил себе, а детские игрушки и вещи планировал подарить.

Украденное изъято, на таксиста заведено уголовное дело о краже. Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.

Ранее застрявшего в Пулково иностранца пустили через границу.

Фото: pixabay

Теги: кража, пассажирка, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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