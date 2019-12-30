В Пулково продают икону с Путиным

Такая икона стоит 79 тысяч рублей.

В аэропорту Пулково заметили в продаже икону с президентом России Владимиром Путиным. Пользователи сомневаются, может ли иконописец изображать живых людей.

Икону в своем Twitter разместил председатель коллегии адвокатов "Призывник" Аркадий Чаплыгин.

Такая икона стоит 79 тысяч рублей. В это же время в православии есть мнение, что живых нельзя изображать на иконах, так как они ещё не освободились от греха.

Ранее Борис Гребенщиков поделился иконой с малышом Йодой.

Фото: Twitter/ Аркадий Чаплыгин‏