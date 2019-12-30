  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Борис Гребенщиков поделился иконой с малышом Йодой
Сегодня, 17:29
138
IRINA_CHALKINA

Борис Гребенщиков поделился иконой с малышом Йодой

0 0

Также музыкант процитировал знаменитую фразу из сериала, он написал "This is The Way".

В понедельник, 13 января, Борис Гребенщиков приятно удивил своих фанатов. Музыкант опубликовал в своём Instagram-аккаунте икону с Мандалорцем и малышом Йодой.

Также музыкант процитировал знаменитую фразу из сериала, он написал "This is The Way".

Запись Гребенщикова восторженно встретили фанаты. В настоящее момент у иконы с маленьким Йодой около 3,5 тысяч лайков.

Напомним, что в последний день 2019 года лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую песню под названием "Пошел вон, Вавилон!"

Ранее мы писали о том, кто такой "малыш Йода" .

Фото:bgrebenshikov/instagram

Теги: кино, культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии