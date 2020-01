Борис Гребенщиков поделился иконой с малышом Йодой

Также музыкант процитировал знаменитую фразу из сериала, он написал "This is The Way".

В понедельник, 13 января, Борис Гребенщиков приятно удивил своих фанатов. Музыкант опубликовал в своём Instagram-аккаунте икону с Мандалорцем и малышом Йодой. Также музыкант процитировал знаменитую фразу из сериала, он написал "This is The Way". Запись Гребенщикова восторженно встретили фанаты. В настоящее момент у иконы с маленьким Йодой около 3,5 тысяч лайков. Напомним, что в последний день 2019 года лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую песню под названием "Пошел вон, Вавилон!" Ранее мы писали о том, кто такой "малыш Йода" . Фото:bgrebenshikov/instagram