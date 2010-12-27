В Пулково рассказали о готовности к шторму 19 декабря

Решение о вылете-посадки принимают экипажи самолетов.

В аэропорту "Пулково" рассказали, что готовы к любым метеоусловиям. Самолеты могут вылетать и приземляться вне зависимости от штормового предупреждения. Специалисты заявили "АБН", что объект является "всепогодным".

Специалисты добавили, что решение о том, вылетит ли рейс или нет, а также о возможной посадке принимается на месте. Для этого экипаж самолета изучает собственные сводки о метеопогодных условиях. В пресс-службе аэропорта также опровергли информацию о том, что воздушное судно "Узбекских авиалиний" не смог приземлиться в городе из-за сильных порывов ветра. На самом деле борт успешно сел на полосу согласно заявленному расписанию.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Ласточка" из Пскова опоздала в Петербург на два часа из-за метеоусловий.

Фото: Piter.tv

