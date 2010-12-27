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"Ласточка" из Пскова опоздала в Петербург на два часа из-за метеоусловий
Сегодня, 6:35
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lesjasap

"Ласточка" из Пскова опоздала в Петербург на два часа из-за метеоусловий

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В ОЖД пояснили, что произошла технологическая поломка.

"Ласточка" из Пскова задержалась по пути в Петербург на два часа. Электропоезду пришлось сделать остановку, недоезжая до пункта назначения. Это произошло в 23 часа 18 декабря. В пресс-службе РЖД рассказали, что причиной задержки состава стали плохие метеоусловия. 

О длительном ожидании рассказали очевидцы через социальные сети. Пассажиры объяснили, что задержка касается поезда под номером 812. Его остановили по техническим причинам. Ранее местные жители говорили о том, что произошел обрыв контактных проводов около подъезда к Петербургу. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург побил 63-летний температурный рекорд.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ласточка, непогода, псков, ржд, шторм
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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