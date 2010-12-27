В Пулково расширили выезд из зоны прибытия

Количество полос движения увеличили в два раза.

Управляющая компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" расширила в Пулково проезжую часть на выезде из зоны прибытия . Теперь там не три полосы движения, а шесть. Об этом в четверг, 13 июня, сообщила пресс-служба аэропорта.

Также на выезде появились дополнительные шлагбаумы с возможностью бесконтактной оплаты. Покинуть зону прибытия Пулково станет гораздо легче. Это повысит комфорт встречающих и провожающих, а также увеличит пропускную способность.

Ранее Piter.TV сообщил о появлении новой долгосрочной парковки P13. Она вмещает 700 автомобилей.

Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"