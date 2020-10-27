Пассажирка Пулково украла оставленный браслет за 4 тыс. рублей

Правоохранители раскрыли кражу брендового браслета в Пулково. Хозяйка украшения следовала из Петербурга в Новосибирск, рассказала пресс-служба УТ МВД по СЗФО.
Хозяйка украшения обратилась в полицию. По ее словам, аксессуар она оставила в бизнес-зале зоны вылета Центрального пассажирского терминала. На месте происшествия браслет не обнаружили. Ущерб женщина оценила в 4 тыс. рублей.
В ходе оперативно-розыскных действий удалось установить злоумышленницу, которая украла браслет. Ей оказалась 47-летняя безработная жительница Красноярска. Она решила присвоить предмет себе, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, после чего пошла на рейс.
По прибытии в Красноярск воровку задержали. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что из Пулково запускают прямые рейсы на родину Деда Мороза.
Видео: пресс-служба УТ МВД по СЗФО
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