Пассажирка Пулково украла оставленный браслет за 4 тыс. рублей

Злоумышленницу задержали в Красноярске.

Правоохранители раскрыли кражу брендового браслета в Пулково. Хозяйка украшения следовала из Петербурга в Новосибирск, рассказала пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Хозяйка украшения обратилась в полицию. По ее словам, аксессуар она оставила в бизнес-зале зоны вылета Центрального пассажирского терминала. На месте происшествия браслет не обнаружили. Ущерб женщина оценила в 4 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных действий удалось установить злоумышленницу, которая украла браслет. Ей оказалась 47-летняя безработная жительница Красноярска. Она решила присвоить предмет себе, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, после чего пошла на рейс.

По прибытии в Красноярск воровку задержали. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из Пулково запускают прямые рейсы на родину Деда Мороза.

Видео: пресс-служба УТ МВД по СЗФО