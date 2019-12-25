В Пулково запускают прямые рейсы на родину Деда Мороза

На родину Деда Мороза можно будет улететь без пересадок 25 и 27 декабря.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что из Петербурга в Великий Устюг запускают прямые рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

Перелеты на родину Деда Мороза стартуют с 15 ноября. Стыковка ожидается в Череповце: по вторникам, пятницам и воскресеньям. При этом в Великий Устюг можно будет улететь без пересадок 25 и 27 декабря 2020 года, а также 3, 5, 8 и 10 января 2021 года.

Известно, что направление обслужат воздушные суда CRJ-200. Стоимость билета составит около 5,5 тысяч в одну сторону.

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Фото:Piter.TV