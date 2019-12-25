Петербург стал самым популярным городом у туристов для празднования Нового года

На втором месте по популярности у туристов стала Ялта.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что Петербург занял первое место в рейтинге мест, куда россияне хотели бы отправиться на Новый год. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Согласно данным опроса, каждый третий опрошенный россиянин намерен отметить праздники в Петербурге.

Второе место в соответствующем списке заняла Ялта. А Москва попала на третье место. Отмечается, что на Новый год и Рождество россияне планируют отправиться в Екатеринбург, Казань, Кисловодск, Великий Устюг, Переславль-Залесский и Осташков.

Ранее мы сообщали о том, что более 90% пассажиров соблюдают масочный режим на вокзалах Петербурга.

Фото:gov.spb.ru