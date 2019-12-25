Более 90% пассажиров соблюдают масочный режим на вокзалах Петербурга

Также наличие масок проверяли в пригородных поездах. Было выявлено 15 административных правонарушений.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК) совместно с представителями Роспотребнадзора и Управления на транспорте МВД России проводит проверки по использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ) на вокзалах и в пригородных поездах. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Проверки проходили на Балтийском, Финляндском и Витебском вокзалах. Оказалось, что более 90% пассажиров соблюдают масочный режим. С гражданами, не использующими средства индивидуальной защиты, проводилась разъяснительная работа.

Также наличие масок проверяли в пригородных поездах. Было выявлено 15 административных правонарушений.

Проверки по контролю масочного режима пройдут также 28 октября на Московском вокзале и 30 октября на Ладожском вокзале.

Около 18 мобильных бригад проверят соблюдение масочного режима в транспорте Петербурга.

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