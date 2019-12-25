Около 18 мобильных бригад проверят соблюдение масочного режима в транспорте Петербурга

Лицо, проводящее проверку, обязано уведомить пассажиров о её проведении.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что в Петербурге масочный режим проверят 18 мобильных бригад. Об том сообщили в комитете по транспорту.

В ведомстве заявили, что в общественном транспорте без маски может быть только водитель, если он находится в закрытой кабине и не осуществляет продажу билетов.

Стоит отметить, что лицо, проводящее проверку, обязано уведомить пассажиров о её проведении, затем проводится фотофиксация нарушения. Пассажиров без масок будут штрафовать на 4 тысячи рублей.

С пенсионерами будут проводить профилактическую беседу.

Ранее мы сообщали о том, что город поздравил петербуржцев с Днем работника транспорта.

Фото:pixabay