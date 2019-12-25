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Город поздравил петербуржцев с Днем работника транспорта
Сегодня, 21:21
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smirenny

Город поздравил петербуржцев с Днем работника транспорта

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Главная задача отрасли – повысить качество и безопасность транспорта.

В воскресенье, 25 октября, Смольный поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. 

Вице-губернатор Максим Соколов отметил, что пассажирский транспорт – важный элемент жизни горожан и города, поэтому важно повысить его качество и безопасность, а также сделать привлекательным. Чиновник поблагодарил работников за труд, терпение, верность своему делу и то, что они каждый день обеспечивают возможность комфортного и безопасного передвижения для петербуржцев и гостей. Соколов отметил, что Смольный планирует сформировать цифровую модель управления городским общественным транспортом.

Ранее мы писали, что в метро Петербурга до конца года поставят 40 новых вагонов.

Фото: Piter.TV

Теги: день работника транспорта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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