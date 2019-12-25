Вице-губернатор Максим Соколов поздравил петербуржцев с Днем работника транспорта

Профессиональный праздник отмечается сегодня, 20 ноября.

Вице-губернатор Максим Соколов, который курирует "транспортные" направления в Петербурге, поздравил горожан с Днем работника транспорта. Его слова передала пресс-служба.

Транспортники отмечают свой профессиональный праздник сегодня, 20-го ноября. Он касается и работников дорожного хозяйства, и воздушного транспорта, и железнодорожников, моряков, сотрудников метрополитена и наземного пассажирского транспорта, автомобилистов.

Соколов отмечает, что повышение надежности работы городского транспорта и безопасности дорог города возможно с помощью ответственного подхода и слаженного труда сотрудников отрасли.

В этот праздничный день выражаю глубокую признательность ветеранам отрасли. Принципы работы, заложенные вами много десятилетий назад, – пример для новых поколений. сказал вице-губернатор.

Он пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, успешной и плодотворной работы, новых профессиональных достижений, стабильной безаварийной работы и удачи на жизненном пути. пути!

Фото: Piter.TV