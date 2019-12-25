В Пулково раскрыли кражу брендовых часов почти за миллион рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В петербургском аэропорту Пулково раскрыли кражу люксовых часов стоимостью 975 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по Северо-Западному ФО.

К транспортным полицейским обратилась иностранка. Женщина рассказала, что на пункте предполетного досмотра у нее пропали брендовые наручные часы. На месте происшествия и в столе находок дорогостоящего аксессуара не обнаружили.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, часы увез с собой 22-летний житель Челябинской области. Молодой человек увидел на полу часы и, убедившись, что его никто не видит, забрал их себе.

По прилету в Челябинск молодого человека обыскали. Он не стал отрицать факт кражи, так как часы были при нем. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Часы возвращены хозяйке.

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Фото: pexels.com