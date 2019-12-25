В Пулково прошли съемки фильма с Аглаей Тарасовой и Дарьей Савельевой

Работу над фильмом планируют завершить до конца 2022 года. Дата выхода киноленты пока не называется.

Аэропорт Пулково стал одной из съёмочных площадок художественного фильма "Привет, мама!". Пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" поделилась кадрами со съемок.

Главные роли в фильме исполнили Дарья Савельева и Аглая Тарасова. По сюжету, 38-летняя Кира (Дарья Савельева) работает в колл-центре аэропорта Пулково и живёт с младшей сестрой Верой (Аглая Тарасова) и её дочками. Несколько лет назад мать девушек пропала, Кира же до сих пор верит в её возвращение.

Работу над фильмом планируют завершить до конца 2022 года. Дата выхода киноленты пока не называется.

Ранее стало известно, что на "Ленфильме" снимут сериал о Шишкине, Репине и Врубеле.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково