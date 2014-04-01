На "Ленфильме" снимут сериал о Шишкине, Репине и Врубеле

Каждая серия будет создана в отдельном жанре: комедия, трагедия, триллер, детектив, драма и мистическая драма.

О живописцах России снимут художественный игровой сериал. Этим займет Киностудия "Ленфильм" совместно с компанием "Континентал нью медиа" — "АРТ и ФАКТ". Сериал будет состоять из шести серий фильмов-новелл, передает пресс-служба "Ленфильма".

Известно, что в основе серии лежит история создания картины. Зрителям расскажут о "Тройке" Василия Петрова, "Демоне поверженном" Михаила Врубеля, Иване Грозном и сыне его Иване 16 ноября 1581 года" Ильи Репина и др. Примечательно, что каждая серия будет создана в отдельном жанре: комедия, трагедия, триллер, детектив, драма и мистическая драма.

Режиссёром-постановщиком выступит известный клипмейкер Олег Гусев. В сериале сыграют Владимир Машков, Ирина Горбачёва, Владимир Мишуков, Антон Лапенко, Юлия Снигирь и Евгений Стычкин.

"CODA: ребенок глухих родителей" удостоена "Оскара" в номинации "Лучший фильм". Фильм рассказывает о девочке, которая осталась единственной слышащей в семье.

Фото: Piter.tv

