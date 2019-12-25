В Пулково пропустили тысячу шкур из Абакана 

Инспекторы провели ветеринарный контроль 1 010 соболиных шкурок.

В четверг, 30 декабря, стало известно, что в Пулково прошли контроль тысячи соболиных шкурок из Абакана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора Северной столицы.

Инспекторы провели ветеринарный контроль 1 010 соболиных шкурок. Известно, что пушнина прибыла в Петербург из Республики Хакасия. Сотрудники Россельхознадзора нарушений в документации не выявили.

Известно, что груз отправится к частному покупателю.

Ранее мы сообщали о том, что четыре рейса из Петербурга в Москву задержали в аэропорту Пулково из-за ледяного дождя.

Фото: Piter.tv