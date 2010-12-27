В Пулково спасатели отрабатывают действия при экстренной посадке Airbus A319

Днем 1 октября в Пулково проходят учения сотрудников экстренных служб. Пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной столицы" опубликовала эпичные кадры с места событий.
На фото можно увидеть, как спасатели отрабатывают ликвидацию происшествия во время грубой посадки самолета Airbus A319. Сотрудники МЧС тушат пожар и помогают пострадавшим (по легенде) пассажирам выбраться из самолета.
Ранее мы писали, что на "Балтийской" потушили "пожар" и спасли "раненых".
Фото: пресс-служба ООО "Воздушные Ворота Северной столицы"
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