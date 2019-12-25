В "Пулково" продлили сокращенный режим работы до конца июня

Сокращенный режим работы не распространяется также на аэронавигационные службы.

Как стало известно днем в понедельник, 8 июня, аэропорт "Пулково" продлит сокращенный режим работы до 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении уточнили, что режим не распространяется на аэронавигационные службы, работу систем связи, светосигнального оборудования и аварийно-спасательных подразделений аэропорта.

В среду, 10 июня, в "Пулково" обслужат рейсы с 8 утра до полуночи. С четверга, 11 июня, по 30 июня аэропорт начнет принимать и отправлять рейсы с 6 утра до полуночи. Вход в терминал для пассажиров откроют с 4 часов утра до 1 часа ночи.

Ранее мы писали, что в "Пулково" отменили 17 рейсов по России.

Фото: vk.com/pulkovo_led