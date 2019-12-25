В Пулково отменили 17 рейсов по России

Самолеты не полетят в Москву, Сочи, Мурманск, Оренбург и еще в ряд других городов.

В понедельник, 8 июня, в петербургском аэропорту Пулково отменили 17 рейсов по России. Причиной этому стала сложная эпидемиологическая обстановка.

Согласно данным онлайн-табло, самолеты не полетят в Москву, Сочи, Мурманск, Оренбург. Кроме того, рейсы отменили в Сургут, Иркутск, Ростов-на-Дону. Также в Петербурге останутся люди, планировавшие улететь в Нарьян-Мар, Симферополь, Сургут, Воронеж, Омск, Новосибирск и в ряд других российских городов.

Ранее мы писали, что в Пулково прилетит рейс из Узбекистана.

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