В Пулково прилетит рейс из Узбекистана

Стало известно, что в Петербург прилетит самолёт из Узбекистана. На его борту 33 жителя Петербурга и Ленобласти.
Россияне получили возможность вернуться домой при помощи Министерства иностранных дел, Министерства коммуникаций и связи и других ведомств.
В аэропорту пассажиров встретят сотрудники Роспотребнадзора. Они проведут тесты на наличие коронавируса, проверят температуру, а также выдадут предписание на две недели самоизоляции.
После осмотра специалисты Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД отвезут всех прилетевших либо по домам, либо в обсерватор.
Напомним, что с начала апреля около трёх тысяч петербуржцев вернулись домой благодаря спецрейсам.
Ранее мы сообщили, что петербурженка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за отсаженных детей.
Фото: Pixabay
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