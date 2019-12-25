В Пулково прилетит рейс из Узбекистана

В аэропорту пассажиров встретят сотрудники Роспотребнадзора.

Стало известно, что в Петербург прилетит самолёт из Узбекистана. На его борту​ 33 жителя Петербурга и Ленобласти.

Россияне получили возможность​ вернуться домой при помощи Министерства иностранных дел, Министерства коммуникаций и связи и других ведомств.

В аэропорту пассажиров встретят сотрудники Роспотребнадзора. Они проведут тесты на наличие коронавируса, проверят температуру, а также выдадут предписание на две недели самоизоляции.

После осмотра специалисты Правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД отвезут всех прилетевших либо по домам, либо в обсерватор.

Напомним, что с начала апреля около трёх тысяч петербуржцев вернулись домой благодаря спецрейсам.

Ранее мы сообщили, что петербурженка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за отсаженных детей.

Фото: Pixabay