Петербурженка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за отсаженных детей

При регистрации на рейс маме и двум дочкам дали места на разных рядах.

В Московском районном суде Петербурга встали на сторону петербурженки Ольги Евдокимовой, которая потребовала взыскать с авиакомпании "Россия" компенсацию морального вреда. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, от женщины в самолете отсадили ее малолетних детей.

Как выяснилось, в феврале 2018 года горожанка купила три билета из Петербурга в Тиват без указания посадочных мест, однако на стойке регистрации в июне ей выдали билеты, согласно которым пятилетняя и семилетняя дочери женщины оказались сидящими отдельно от нее. Петербурженке досталось место в 9 ряду, детям – на третьем. Таким образом, в аэропорту нарушили правила авиаперевозки: несовершеннолетние не могут сидеть отдельно от законного представителя. Отмечается, что в течение полета девочки нервничали без мамы, сидя рядом с чужими людьми, и авиаперевозчик посягнул на права детей и матери. Претензия женщины конкретно в адрес авиакомпании осталась без ответа.

Кроме того, как указала Евдокимова, у одной из дочерей по прилете возник отит, поскольку мать не смогла оказать своему ребенку помощь во время полета. Суд удовлетворил иск петербурженки, в пользу женщины и ее дочек взыскали 80 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV