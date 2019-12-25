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"Водоканалу" грозит штраф за несогласованную реконструкцию водопровода на Ветеранов
Сегодня, 12:54
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nadezhda_sib

"Водоканалу" грозит штраф за несогласованную реконструкцию водопровода на Ветеранов

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Исполнителя также привлекут к административной ответственности.

Специалисты Государственной административно-технической инспекции привлекут ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и производителя работ на проспекте Ветеранов к ответственности. Дело в том, что предприятия выполняли реконструкцию водопроводной сети без соответствующего ордера, сообщила пресс-служба ГАТИ. 

Работы велись на проспекте Ветеранов от улицы Козлова до улицы Лени Голикова. ООО "Навигатор СБС" самовольно ограничил движение транспорта на участке, что способствовало ухудшению дорожно-транспортной ситуации в районе Петербурга. Организации может грозить штраф от 800 тыс. до 2 млн рублей, а заказчика ("Водоканалу") - от 300 тыс. до 1 млн рублей. 

Также на участке проводила работы "Теплосеть Санкт-Петербурга". 

Фото: vk.com/gatispb

Теги: водоканал, водопровод, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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