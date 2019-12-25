Реконструкция теплосети на проспекте Ветеранов ограничит движение транспорта

Ограничения продлятся до 25 мая.

"Теплосеть Санкт-Петербурга" продолжает работы на проспекте Ветеранов. На данный момент завершилась реконструкция распределительной сети, сообщила пресс-служба предприятия.

Модернизация повысила надежность теплоснабжения Кировского района. В пресс-службе заявили о том, что при реконструкции применялись современные энергоэффективные технологии и материалы, которые позволяют многократно снизить тепловые потери и предотвратить развитие коррозии, защищая от контакта с грунтовыми водами.

На данный момент рабочие отремонтировали 388 метров трубопроводов на проспекте Ветеранов от дома №59 до улицы Лёни Голикова.



Сейчас идут монтажные работы, также потребителей переводят на обновленные участки. В связи с этим движение по боковому проезду нечетной стороны проспекта Ветеранов между улицами Лени Голикова и Козлова ограничено с 16 до 25 мая.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Теплосеть" продолжит работу в режиме повышенной готовности до конца мая.

Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"