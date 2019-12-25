Во вторник, 12 мая, стало известно, что "Теплосеть" продолжит работу в режиме повышенной готовности до конца мая. Об этом сообщают в пресс-службе компании.
В пресс-службе компании заявили, что выявленные дефекты на сетях предприятия намерены устранять в кратчайшие сроки. В настоящий момент, в готовности находится 101 ремонтная бригада.
Также в "Теплосети" отметили, что горожанам не стоит приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность.
Ранее мы сообщали о том, что у остановки на Маршала Казакова оставили пакет с боеприпасом времен войны.
Фото:АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
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