В постоянной готовности находится 101 ремонтная бригада из 1 352 человек и 340 единиц техники.

Во вторник, 12 мая, стало известно, что "Теплосеть" продолжит работу в режиме повышенной готовности до конца мая. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

В пресс-службе компании заявили, что выявленные дефекты на сетях предприятия намерены устранять в кратчайшие сроки. В настоящий момент, в готовности находится 101 ремонтная бригада.

Также в "Теплосети" отметили, что горожанам не стоит приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность.

Ранее мы сообщали о том, что у остановки на Маршала Казакова оставили пакет с боеприпасом времен войны.

Фото:АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"